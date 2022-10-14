Самый часто встречающийся вид онкологии в Мурманской области – рак молочных желез

Рак молочных желез чаще встречается у северянок, чем другие виды онкологии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. Именно этот вид онкологии чаще всего встречается у жительниц Мурманской области - 21,6% от всех злокачественных новообразований (ЗНО) у северянок, и 12,8% среди ЗНО у обоих полов.

По Российской Федерации эта онкология занимает второе место в общей структуре ЗНО и первое место среди ЗНО женской популяции. В 2021 году в Мурманской области зарегистрировано 382 новых случая рака молочной железы (РМЖ). Показатели заболеваемости выше средних показателей по Российской Федерации и по Северо-Западному федеральному округу.

Наиболее часто РМЖ встречается в Мурманской области у северянок 55 - 74 лет – 53,1% от всех заболевших РМЖ. В целом женщины старше трудоспособного возраста составили 66% от всех заболевших РМЖ. Отмечается тенденция к росту рака молочной железы в возрасте от 30 до 50 лет.

Опасность заболевания заключается в отсутствии клинических проявлений на начальных этапах. Иными словами, рак дает о себе знать, когда вылечить его очень сложно или невозможно. Вот почему так важно не допустить его развития.

На ранних стадиях рака молочной железы специфических симптомов не возникает. Женщина не замечает никаких изменений или неприятных ощущений. Первые признаки появляются, когда опухоль достигает определенных размеров и поражает соседние и отдаленные органы и системы.

Фото: www.kvd.murmansk.ru/

Рекомендуется раз в месяц осматривать и ощупывать свою грудь примерно с 5-го по 10-й день цикла. Если вы обнаружили у себя какое-то уплотнение, то следует немедленно показаться врачам - терапевту, акушеру-гинекологу или хирургу, которые уже будут действовать дальше в зависимости от ситуации.

Огромную роль в раннем выявлении предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы играют скрининговые маммографические исследования. В настоящее время практически все медицинские учреждения области имеют маммографы, используются передвижные маммографические установки, аппараты ультразвуковой диагностики.

При диспансеризации определенных групп взрослого населения женщинам в возрасте от 40 до 75 лет включительно в поликлинике по месту прикрепления проводится маммография обеих молочных желез в двух проекциях раз в 2 года.

В настоящее время в Мурманском онкологическом диспансере успешно внедряются новые технологии диагностики и лечения рака молочной железы, позволяющие сохранить молочную железу, осваиваются реконструктивные операции.

К мерам профилактики рака молочной железы относятся: здоровый образ жизни, борьба с вредными привычками, в том числе табакокурением, своевременное лечение фоновых и предраковых заболеваний. Также рекомендуется дольше кормить своего ребенка грудью, избегать травм и загара на область груди, особенно соска.

КОНКРЕТНО

Основные факторы риска развития рака молочной железы - комментарий врача по медицинской профилактики центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

- отягощенная наследственность - рак молочной железы у близких родственниц по материнской линии;

- различные доброкачественные заболевания молочной железы, в том числе мастопатия;

- возраст (частота выявления рака молочной железы увеличивается у женщин старше 40 - 45 лет);

- гормональные нарушения, женское одиночество, отсутствие родов, поздние первые роды и неполноценная лактация;

- стрессы, тяжелая экологическая ситуация и др.

Для своего здоровья и красоты необходимо следить за состоянием груди.

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