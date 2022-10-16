В Мурманской области готовят правила содержания домашних животных

В Мурманской области появится свод правил по содержанию домашних животных. Фото: Анастасия Осипова

Комитет по ветеринарии Мурманской области готовит проект свода правил содержания домашних животных. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Касаткин.

- Он прорабатывается вместе с зоозащитниками, - пояснил Алексей Касаткин.

Напомним: жителей Мурманской области будут штрафовать за вой, лай и другой шум от домашних животных.

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