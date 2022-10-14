В Мурманске будут судить двоих мужчин за попытку торговли наркотиками

Наркодельцам грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурманске ждет суд двоих местных жителей, которых обвиняют в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

37-летний и 32-летний мужчины через переписку в интернете вступили в преступный сговор с иным лицом, собираясь оборудовать «закладки» с запрещенными веществами и планируя получать в дальнейшем прибыль от этого дела.

- Северяне забрали из тайника 22 грамма наркотиков и перенесли их для хранения в другие тайники в Ленинском округе Мурманска для незаконного сбыта. Довести совместный преступный умысел до конца мужчины не смогли, так как их задержали полицейские, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Свою вину мурманчане признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наркодельцам грозит до 15 лет лишения свободы.

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