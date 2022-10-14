В Мурманской области появятся еще девять помощников мировых судей

Из областного бюджета на эти цели выделят дополнительно 4,623 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседание Мурманской областной Думы 14 сентября был вынесен вопрос о внесении изменений в региональный закон «О мировых судьях в Мурманской области». Выступая перед депутатами, министр юстиции Ксения Зинатуллина отметила, что нагрузка на мировых судей, которых в регионе 48, растет из года в год.

- В 2021 году они рассмотрели 269 144 дела, что на 17% больше, чем в 2020 году. Самую большую нагрузку испытывают участки: Кировский, Апатитский, Североморский, второй Кольский, третий Александровский, первый и третий Ленинские, второй и третий Октябрьские, - пояснила Ксения Зинатуллина.

Сейчас в штате находится 175 помощников, в том числе 48 секретарей, 90 ответственных секретарей, 3 секретаря суда, 34 помощника судей. Каждый год депутаты согласовывают их число. В этом году штат решили увеличить сразу на 9 помощников мировых судей. Из областного бюджета на эти цели выделят дополнительно 4,623 миллиона рублей.

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