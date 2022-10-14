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Общество14 октября 2022 12:01

В Мурманской области появятся еще девять помощников мировых судей

Решение обусловили ростом нагрузки на мировых судей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Из областного бюджета на эти цели выделят дополнительно 4,623 миллиона рублей.

Из областного бюджета на эти цели выделят дополнительно 4,623 миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседание Мурманской областной Думы 14 сентября был вынесен вопрос о внесении изменений в региональный закон «О мировых судьях в Мурманской области». Выступая перед депутатами, министр юстиции Ксения Зинатуллина отметила, что нагрузка на мировых судей, которых в регионе 48, растет из года в год.

- В 2021 году они рассмотрели 269 144 дела, что на 17% больше, чем в 2020 году. Самую большую нагрузку испытывают участки: Кировский, Апатитский, Североморский, второй Кольский, третий Александровский, первый и третий Ленинские, второй и третий Октябрьские, - пояснила Ксения Зинатуллина.

Сейчас в штате находится 175 помощников, в том числе 48 секретарей, 90 ответственных секретарей, 3 секретаря суда, 34 помощника судей. Каждый год депутаты согласовывают их число. В этом году штат решили увеличить сразу на 9 помощников мировых судей. Из областного бюджета на эти цели выделят дополнительно 4,623 миллиона рублей.

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