Пловец из Полярных Зорь стал мастером спорта России международного класса

Рассматривается вопрос о присвоении заполярному пловцу звания заслуженного мастера спорта России. Фото: gov-murman.ru

Уроженец Полярных Зорь Павел Самусенко стал обладателем спортивного звания мастера спорта России международного класса. Также рассматривается вопрос о присвоении заполярному пловцу звания заслуженного мастера спорта России.

- Павел Самусенко имеет ряд значительных титулов: чемпион мира 2021 года, неоднократный чемпион страны и призер Всероссийской Спартакиады-2022 среди сильнейших спортсменов, - сообщили в министерстве спорта Мурманской области.

Также федеральное Минспорта присвоило трем спортсменам Мурманской области – биатлонисту Илье Крылову, спортсмену по лыжному двоеборью Владимиру Малову и атлету пауэрлифтинга Марку Микитюку – звания мастеров спорта России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru