Мурманская область попала в «зеленую зону» по частичной мобилизации

В Мурманской области избежали грубых ошибок при частичной мобилизации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области частичная мобилизация идет без перегибов и грубых нарушений. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

Аналитики также отнесли Заполярье к «зеленой зоне» по частичной мобилизации.

- Тройка лидеров по эффективности мобилизации – Чечня, Башкирия и Крым. В «зелёную зону» попали также Приморский, Ставропольский и Алтайский края, Севастополь, Архангельская, Мурманская, Тамбовская, Ярославская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа и ряд других субъектов. Эти регионы-лидеры сумели обеспечить высокую эффективность проведения при сохранении позитивного информационного фона. Качественно организованная мобилизация это, как правило, следствие разработанных и реализованных на достойном уровне местных мер, - пишет Telegram-канал «Незыгарь».

Напомним: дети мобилизованных в Мурманской области будут бесплатно ходить в детские сады и питаться в школах и колледжах.

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