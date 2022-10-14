Дети мобилизованных жителей Мурманской области будут бесплатно ходить в детские сады

Если родители погибли, получили увечье или заболевание при участии в СВО, мера поддержки будет продлена на весь период посещения детсада. Фото: Евгения ГУСЕВА

14 октября депутаты Мурманской областной Думы единогласно поддержали инициативу правительства региона о том, чтобы дети северян, призванных в рамках частичной мобилизации, и участников спецоперации, бесплатно посещали детские сады.

- Компенсация будет предоставляться до окончания специальной военной операции. Если родители (законные представители) погибли, получили увечье или заболевание при участии в СВО, мера поддержки будет продлена на весь период посещения детского сада, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также депутаты поддержали идею бесплатного питания для школьников и студентов колледжей, чьи родители были мобилизованы.

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