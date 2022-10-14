Жительница Кольского района потеряла 500 тысяч рублей из-за несуществующего дома

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.
Фото: Иван МАКЕЕВ
51-летняя жительница Кольского района Мурманской области стала жертвой мошенников и потеряла полмиллиона рублей.
Северянка нашла в сети объявление о продаже дома в другом регионе. В общении с продавцом женщина смогла снизить цену с 600 тысяч рублей до 500. Именно эту сумму она и перевела на банковские карты, которые ей продиктовал собеседник. Тот, получив деньги, пропал.
- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В беседе с полицейскими заявитель призналась, что знала о подобных видах преступлений из средств массовой информации, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Напомним: пенсионерка из Мурманска перевела мошенникам 10 миллионов рублей.
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