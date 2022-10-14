Жителей Мурманской области будут штрафовать за лай и вой домашних животных

Сумма штрафов составит 1-3 тысячи для граждан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурманской областной Думе рассмотрели вопрос совершенствования законодательства в сфере обращения с животными и в области административных правонарушений. Так, теперь северян будут штрафовать за шум от домашних кошек и собак, в том числе за громкий и мешающий соседям лай или вой.

Как отметил председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин, такой шум приравняют к звукам ремонта и громкой музыки в запрещенное время.

- Сумма штрафов составит 1 - 3 тысячи рублей для граждан и 5 - 10 или 20 - 50 тысяч рублей для должностных и юридических лиц, - уточнил Алексей Касаткин.

Составлять протоколы будут участковые.

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