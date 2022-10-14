Сиротам в Мурманской области будут выдавать жилищные сертификаты на покупку квартиры

Деньгами сумма номинала жилищного сертификата не будет выдаваться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманская областная Дума поддержала инициативу по введению жилищного сертификата для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На данный момент северяне из этих категорий и старше 18 лет получают положенные по закону квартиры в натуральном виде. Но на рынке недвижимости есть ряд проблем, в том числе дефицит однокомнатных квартир и рост стоимости квадратного метра.

- Жилищный сертификат расширит возможности на приобретение жилья. С момента выдачи сертификата все мероприятия до момента регистрации права собственности будут находиться под контролем уполномоченного органа местного самоуправления. Размер выплаты определяется из расчета предоставления 33 квадратных метров на одиноко живущего человека и стоимости квадратного метра в данном муниципальном образовании, - сообщила заместитель министра образования и науки Мурманской области Юлия Паражинскене.

Благодаря сертификату северяне смогут купить не только однокомнатную квартиру, но и, например, двухкомнатную, если есть дополнительные средства

Деньгами сумма номинала жилищного сертификата не будет выдаваться. Также не отменяется выдача северянам из льготных категорий собственно квартир.

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