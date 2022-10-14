В Мурманске открыт набор в бесплатную школу журналистики

Мы ждем заявки от тех, кто хочет попробовать себя в журналистике! Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда»-Мурманск» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляет набор в школу журналистики.

Обучение для северян от 14 до 25 лет будет проводиться осенью и зимой 2022-23 года. Обучение в школе журналистики - бесплатное! Ученики получат теоретические и практические знания и смогут пообщаться с журналистами, имена которых хорошо знакомы жителям Мурманской области.

Свои вопросы и заявки отправляйте на электронную почту shkola.kp@mail.ru, указав ФИО, город проживания, возраст и контактный телефон.

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