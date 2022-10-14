Хоккейный клуб "Арктика" одержал две победы в домашних матчах

15 и 16 октября в Ледовом дворце Мурманска пройдут следующие домашние матчи. Фото: vk.com/murman_sever

В Мурманске начались домашние матчи по хоккею. Наш хоккейный клуб "Арктика" одержал уже две победы, разгромив соперников из Санкт-Петербурга.

Так, 11 октября заполярные спортсмены завершили игру с "Динамо 576" со счетом 6:3, решающий удар в ворота противников нанес Николай Ивачев. На следующий день наши земляки победили со счетом 4:2. Победный гол забил Иван Карнаухов.

- В эти выходные, 15 и 16 октября, в Ледовом дворце Мурманска пройдут следующие домашние матчи с петербургской командой "Динамо–Юниор". Начало – в 13.00, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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