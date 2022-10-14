Участок дороги Мишуково - Снежногорск перекроют на полмесяца

Ограничение коснется участка со 2 по 5 километр.

С 15 по 31 октября включительно участок автодороги Мишуково - Снежногорск будет закрыт для движения всех видов транспорта.

Как сообщили в Мурманскавтодоре, ограничение коснется участка со 2-го по 5-й километры.

- Из-за проведения взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту "Мурманск", будет закрыто движение для всех видов транспорта с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00, - отметили в ведомстве.

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