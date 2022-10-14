20-летняя жительница Апатитов хранила коноплю в «Kinder Сюрпризе»

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Апатитах будут судить 20-летнюю девушку, которую обвиняют по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…)

- Во время обыска дома у девушки полицейские обнаружили и направили на экспертизу несколько контейнеров от игрушек «Kinder сюрприз» с веществом растительного происхождения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Оказалось, что северянка хранила 15 г конопли, которую купила для личного употребления. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до трех лет лишения свободы.

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