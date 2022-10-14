Маршрутчиков в Мурманской области будут штрафовать по трем новым изменениям в региональном законе

Все взысканные штрафы пойдут в бюджет региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

14 октября на очередном заседании Мурманской областной Думы был рассмотрен вопрос о внесении изменений в региональный закон «Об административных правонарушениях».

По инициативе заполярного правительства, в законе предложили прописать ряд нарушений, за которые предполагается штрафовать юридические лица, предпринимателей и компании, работающие по договору простого товарищества, которые организуют регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

- Сейчас многие требования не соблюдаются и игнорируются. Поэтому для таких перевозчиков планируется установить административную ответственность за превышение максимального количества транспортных средств, работающих на линии, невыполнение обязанностей по передаче в региональную систему навигации информации о нахождении транспортных средств; нарушение сроков информирования исполнительного органа об изменении тарифов, - сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Все взысканные штрафы пойдут в бюджет региона. Депутаты поддержали инициативу, отметив, что она поможет поддержать компании, которые честно работают на рынке перевозок.

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