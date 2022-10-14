В Мурманске рыбные консервы производили с нарушениями техрегламентов

Выяснилось, что при производстве и хранении товаров компания допускает нарушения техрегламентов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманске прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «НордСифуд», которое занимается производством рыбных консервов.

Выяснилось, что при производстве и хранении товаров компания допускает нарушения техрегламентов. Так, продукция в холодильной камере складируется вплотную к стене, полы в производственном цехе имеют выбоины и участки с застоем воды, ветеринарные документы содержат изменения зоологического названия используемого в качестве сырья вида рыбы, что влечет нарушение прослеживаемости сырья.

- Прокуратура направила в Арбитражный суд Мурманской области заявление о привлечении организации к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ, - сообщили в ведомстве.

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