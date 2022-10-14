Убийцу двух женщин в Мурманске оставили под стражей

Мурманчанину, обвиняемому в убийстве двух женщин, продлили меру пресечения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце лета в Мурманске задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин.

Первая жертва – его 30-летнняя любовница, которая угрожала рассказать об их связи жене обвиняемого и показать ей интимное видео. Вторая жертва – 34-летняя мурманчанка, которую почти 10 дней искали родные, волонтеры и сотрудники полиции, и нашли мертвой. Мужчина на допросе признался, что убил и ее.

- Мурманчанину, обвиняемому в убийстве двух женщин, продлили меру пресечения по ходатайству старшего следователя следственного отдела по городу Мурманску СУ СК Российской Федерации по Мурманской области в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 декабря 2022 года, - сообщили в объединенной службе судов Мурманской области.

Напомним: мужчина, совершив преступления, ушел в запой.

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