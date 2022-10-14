Из-за гололеда водителям в Мурманской области советуют менять летнюю резину на зимнюю

Пора доставать зимнюю резину.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области все больше чувствуется дыхание осени. В том числе по ночам чаще стали случаться заморозки, а на дорогах уже зафиксировали ДТП, случившиеся из-за гололеда.
В связи с этим водителям рекомендуют не ждать первого снега, который не просто будет кружиться в воздухе, а ляжет на землю, но уже сейчас поменять летнюю резину на зимнюю. Это поможет избежать «дня жестянщика», который обычно случается в Заполярье в начале зимы.
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