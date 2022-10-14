Мурманчанин убил незнакомого человека у магазина

Молодой человек признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летний мурманчанин проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима за убийство незнакомого человека.

Трагедия случилась в ночь с 3 на 4 июня. 39-летний мужчина пришел в один из баров Мурманска, где познакомился с компанией и продолжил веселье в гостях у одного из новых знакомых.

- Когда закончилось спиртное, молодые люди вышли в магазин. Возле дома № 9 на улице Генерала Фролова встретили 25-летнего подсудимого, который ранее с потерпевшим знаком не был. Во время разговора между ними произошел конфликт по незначительному поводу, подсудимый нанес потерпевшему не менее пяти ударов кулаками рук и ногами по голове, шее и телу. Последний был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончался утром 4 июня, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину на суде молодой человек признал.

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