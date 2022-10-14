Жительница Мурманска заплатит более 100 тысяч рублей за продажу тапок с птицами

Суд решил удовлетворить исковые требования иностранного лица.
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
В Мурманске суд рассмотрел гражданское дело по иску иностранного лица к мурманчанке о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Выяснилось, что женщина продавала контрафактные домашние тапки.
- На товаре имелись обозначения, сходные до степени смешения с другими товарными знаками. Также на нем были изображения произведений изобразительного искусства: черной, синей, желтой, красной, белой птиц. Исключительные права на такие объекты интеллектуальной деятельности принадлежат компании и северянке не передавались, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.
Суд решил удовлетворить исковые требования иностранного лица и взыскал с женщины компенсацию за нарушение исключительных прав, судебные издержки и почтовые расходы на общую сумму 103 805 рублей.
Решение вступило в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru