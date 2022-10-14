Жительница Мурманска заплатит более 100 тысяч рублей за продажу тапок с птицами

Суд решил удовлетворить исковые требования иностранного лица. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Мурманске суд рассмотрел гражданское дело по иску иностранного лица к мурманчанке о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав. Выяснилось, что женщина продавала контрафактные домашние тапки.

- На товаре имелись обозначения, сходные до степени смешения с другими товарными знаками. Также на нем были изображения произведений изобразительного искусства: черной, синей, желтой, красной, белой птиц. Исключительные права на такие объекты интеллектуальной деятельности принадлежат компании и северянке не передавались, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Суд решил удовлетворить исковые требования иностранного лица и взыскал с женщины компенсацию за нарушение исключительных прав, судебные издержки и почтовые расходы на общую сумму 103 805 рублей.

Решение вступило в законную силу.

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