Житель Мурманска ударил соседа рукояткой ножа из-за лаявшей на ребенка собаки

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В больницу Мурманска после конфликта с соседом по дому попал 44-летний северянин. Врачи диагностировали у мужчины рану в теменно-височной области и поставили в известность полицию.
Оказалось, что удар он получил от безработного мурманчанина, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.
- В тот день один из соседей по дому выгуливал маленькую собачку. Завидев ребенка, животное сорвалась в его сторону - пес лаял и крутился вокруг несовершеннолетнего. Находящийся поблизости отец мальчика решил наказать хозяина собаки, ударив того рукояткой ножа по голове, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, с него взята подписка о невыезде.
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