Огонь потушили, шестой урок провели. В школе Мурманска случился пожар

В пожарную охрану информация о случившемся не поступала. Фото: скрин видео
12 октября в мурманской школе №31 проходила эвакуация учащихся. Как сообщили в соцсетях, случился пожар в женском туалете. Учебный процесс при этом останавливать не стали.
- Сирена либо не сработала, либо не включили. Был и огонь и дым на третьем этаже, и мы стояли, ждали решение учителей и завуча. Так как не было сирены, мы не покинули школу. Учителя все сами потушили и шестой урок остался, но половина классов ушла, - рассказали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).
Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС региона, в пожарную охрану информация о случившемся не поступала.
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