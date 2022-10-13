Огонь потушили, шестой урок провели. В школе Мурманска случился пожар

В пожарную охрану информация о случившемся не поступала. Фото: скрин видео

12 октября в мурманской школе №31 проходила эвакуация учащихся. Как сообщили в соцсетях, случился пожар в женском туалете. Учебный процесс при этом останавливать не стали.

- Сирена либо не сработала, либо не включили. Был и огонь и дым на третьем этаже, и мы стояли, ждали решение учителей и завуча. Так как не было сирены, мы не покинули школу. Учителя все сами потушили и шестой урок остался, но половина классов ушла, - рассказали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС региона, в пожарную охрану информация о случившемся не поступала.

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