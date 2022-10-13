В центре Мурманска на пешеходном переходе сбили девушку с годовалым ребенком

В ДТП пострадала как девушка, так и ее ребенок. Фото: vk.com/pvm51

Вечером 12 октября на улице Карла Маркса в Мурманске сбили девушку с коляской. Момент аварии попал на видео.

- В районе дома №35 водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны улицы Маклакова в сторону Карла Маркса наехал на пешехода с коляской, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В коляске находился ребенок 2021 года рождения, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадала как девушка, так и ее ребенок. Их обслужили в медучреждении города. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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