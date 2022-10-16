Заказники «Сейдъявврь» и «Кутса» преобразуют в природные парки

Заказник в ближайшее время станет природным парком. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

7,72% от всей площади Мурманской области приходится на особо охраняемые природные территории (ООПТ), в том числе - девять заказников регионального значения. Некоторые из них в ближайшее время трансформируются.

Например, если посмотреть на карте границы заказника «Сейдъявврь», то станет видно, что рисовали их словно по линейке, теперь же их хотят смягчить, учитывая расположение мест, которым нужен охранный статус (некоторые их них находятся рядом с утвержденными границами и не входят в состав ООПТ). Более того – заказник поменяет статус.

- Реорганизация «Сейдъяввра» необходима. Природа заказника привлекает множество туристов, но изначально он был создан для сохранения участков малонарушенных экосистем и имеет комплексный характер, при этом частично он имеет границы и режим, не обеспечивающие защиту охраняемых экосистем и уникальных объектов природно-познавательного туризма. После реорганизации заказника в природный парк «Сейдъявврь» с изменением границ, он сможет служить центром сохранения биоразнообразия и содействовать развитию устойчивого природно-познавательного и экологического туризма в Мурманской области, - уточнили «КП»-Мурманск» в дирекции ООПТ.

Также в природный парк преобразуют заказник «Кутса».

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