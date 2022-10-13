В мурманском кафе задержали разбившего посуду посетителя из Архангельска

На требования возместить ущерб мужчина реагировал неадекватно.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске ночью сотрудники Росгвардии выезжали в кафе на проспекте Ленина. Оттуда поступил тревожный сигнал.
- К прибывшим росгвардейцам обратилась администратор заведения, которая рассказала, что один из посетителей отказывается оплачивать разбитую им посуду. На требования возместить ущерб мужчина реагировал неадекватно, сопровождая свои действия матом и попыткой спровоцировать конфликт, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего жителя Архангельска и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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