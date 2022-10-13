В Кандалакшском заповеднике сняли на видео танцующего ламбаду медведя

Косолапый старательно чесал спину о дерево. Фото: скрин видео vk.com/clubzapovedkand

В Кандалакшском заповеднике попал на видео забавный медведь. Косолапый старательно чесал спину о дерево, что было похоже на танец.

- "Научу танцевать ламбаду - быстро, легко, бесплатно": мастер-класс по движениям корпусом от медведя бурого, кандалакшского, заповедного. Ловите момент, пока спать не залег, - шутят в группе Кандалакшского заповедника.

Видео с фотоловушки прислал инспектор Василий Вощиков.

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