В Кандалакше женщина ударила ножом в грудь ворвавшегося к ней в спальню супруга

Оба супруга ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кандалакше рассмотрели уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, которая в пылу гнева ударила ножом своего мужа. Тот получил тяжелую травму.

Так, в мае этого года между супругами после совместного распития алкоголя возник конфликт. Мужчина ворвался в спальню к жене, порвал на ней одежду и толкнул на пол, от чего женщина упала и ударилась.

- Убежав от супруга, северянка схватила нож и потребовала не приближаться к ней. Однако ее возлюбленный, разведя руки в стороны, двинулся к ней навстречу. Женщина нанесла ему удар ножом в грудь, причинив тяжкий вред здоровью и превысив пределы необходимой обороны, - сообщили в пресс-службе Кандалакшского районного суда.

Оба супруга ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Пострадавший мужчина сообщил, что простил любимую, так как она ухаживала за ним во время его лечения, и они продолжают быть одной семьей.

Суд удовлетворил ходатайство, потому как северянка впервые привлекалась к уголовной ответственности, вину признала полностью, примирилась с супругом и возместила причиненный вред.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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