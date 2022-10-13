В мурманском депо некачественно проводили ремонт вагонов

Должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности в виде штрафов. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Мурманская транспортная прокуратура провела проверку в вагонном ремонтном депо Мурманска, где выявила нарушения. Оказалось, что технология и качество при ремонте вагонов, их узлов и деталей не соблюдается.

В отношении должностных лиц ведомство возбудило дела об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и внесло представление.

Выявленные нарушения уже устранили, должностных лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности в виде штрафов.

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