В магазинах Мурманской области подешевели морковь и яблоки

Лидеры по снижению цены за неделю в Заполярье - яблоки.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области за неделю изменились цены на продукты, которые относятся к категории социально значимых.
Также, больше всего в магазинах Заполярья подешевели морковь (на 6,1%), яблоки (на 2,7), свежая белокочанная капуста (на 1%), сахарный песок (на 0,9), охлажденные и мороженые куры (на 0,5%).
- Возросли цены на репчатый лук (на 9,8%), куриные яйца (на 2,0), пшеничную муку (на 1,6), чёрный байховый чай (на 1,2%), - сообщили в Мурманскстате.
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