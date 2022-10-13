В магазинах Мурманской области подешевели морковь и яблоки

Лидеры по снижению цены за неделю в Заполярье - яблоки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области за неделю изменились цены на продукты, которые относятся к категории социально значимых.

Также, больше всего в магазинах Заполярья подешевели морковь (на 6,1%), яблоки (на 2,7), свежая белокочанная капуста (на 1%), сахарный песок (на 0,9), охлажденные и мороженые куры (на 0,5%).

- Возросли цены на репчатый лук (на 9,8%), куриные яйца (на 2,0), пшеничную муку (на 1,6), чёрный байховый чай (на 1,2%), - сообщили в Мурманскстате.

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