Полицейские задержали безработного жителя Колы, который позарился на чужое. Мужчина нашел в одном из продуктовых магазинов потерянную банковскую карту и стал тратить с нее деньги. Владелица карты обратилась в полицию, рассказав, что ей стали приходить смс о произведенных покупках. Женщина заблокировала счет, однако злоумышленник успел потратить около трех тысяч рублей. - 53-летний мужчина признал вину. Он знал о возможности бесконтактной оплаты на определенную сумму без ввода пин-кода и решил оплатить товары за чужой счет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области. В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности) К ЧИТАТЕЛЯМ Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31 Почта kpmurmansk@phkp.ru