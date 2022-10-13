В Мурманске чуть не сбившего подростков водителя привлекли к ответственности

Мужчина получил штраф. Фото: скрин видео УМВД по МО

В Мурманске задержали водителя LADA Granta, который грубо нарушил ПДД.

Сотрудники полиции нашли в Интернете видеозапись, на которой автомобилист, двигаясь в сторону Семеновского озера, на регулируемом пешеходном переходе проехал на красный сигнал светофора, при этом едва не сбив подростков, которые начинали переходить дорогу.

- Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Штраф составил 1000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

При повторном подобном нарушении мужчина может быть лишен водительских прав на срок до 6 месяцев.

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