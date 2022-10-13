Жителя Колы приговорили к штрафу за уклонение от призыва в армию

Мужчина знал, что годен к службе, но решил ее избежать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Колы попал под уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Мужчина получил повестку, был годен к службе, но не пришел в военный комиссариат.

- О причинах неявки не сообщил, документов, подтверждающих уважительную причину неявки не представил. Подсудимый в судебном заседании полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Теперь житель Колы должен заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

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