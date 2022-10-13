Жительнице Апатитов пришлось заменить дома полы и выплатить соседям 200 тысяч рублей из-за шума

Должница уложилась в отведенный судом срок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Апатитчанке пришлось сделать ремонт в своей квартире, чтобы не попасть под административную ответственность.

Выяснилось, что ранее женщина провела ремонт с нарушением звукоизоляции. Соседям пришлось не по душе, что они должны постоянно слушать все звуки, издаваемые из квартиры над ними. Договориться не получилось, и они обратились в суд.

- Суд встал на сторону северян и обязал женщину в течении 1,5 месяца провести ремонт полов в принадлежащей ей квартире по требованиям ГОСТов и выплатить соседям 220 тысяч рублей компенсации, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Приставы пояснили женщине, что если она не предпримет мер, то ей может грозить административная ответственность. Должница уложилась в отведенный судом срок, а процесс ремонта контролировали судебные исполнители. Теперь соседи могут спать спокойно.

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