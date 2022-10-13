В районе Североморск-3 опрокинулся "УАЗ-Патриот"

В аварии никто не пострадал.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Утром 13 октября на дороге Кола-Серебрянские ГЭС в районе Североморск-3 произошло ДТП.
Как сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России, опрокинулся "УАЗ Патриот", который съехал с дороги. Дежурный караул пожарно-спасательной части занимался ликвидацией последствий ДТП.
- Спасателями проводилась работа по осмотру места аварии и отключению аккумулятора, - сообщили в ведомстве.
Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, по предварительным данным, никто не пострадал в аварии.
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