В районе Североморск-3 опрокинулся "УАЗ-Патриот"

В аварии никто не пострадал. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 13 октября на дороге Кола-Серебрянские ГЭС в районе Североморск-3 произошло ДТП.

Как сообщили в Специальном управлении ФПС №48 МЧС России, опрокинулся "УАЗ Патриот", который съехал с дороги. Дежурный караул пожарно-спасательной части занимался ликвидацией последствий ДТП.

- Спасателями проводилась работа по осмотру места аварии и отключению аккумулятора, - сообщили в ведомстве.

Как уточнила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, по предварительным данным, никто не пострадал в аварии.

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