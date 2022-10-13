В соцсетях опубликовали видео поджога Hyundai Creta в Мурманске

У машине заметили неизвестного мужчину. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В соцсетях появилось видео с предположительным поджогом иномарки Hyundai Creta, которая вспыхнула накануне ночью на улице Аскольдовцев в Мурманске.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовали в группе "Регинфо51.Мурманск". В ролике с трудом, но можно заметить, как к машине подходит неизвестный в капюшоне и присаживается у переднего колеса. Затем он скрывается с места происшествия, а авто начинает гореть.

- Если вдруг кто-то опознает поджигателя, хотя это и сложно, не стесняйтесь, помогите следствию, - пишут в паблике.

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