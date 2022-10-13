Андрей Чибис приехал в Ленобласть проверить мобилизованных северян

Мобилизованных северян отправляют на подготовку в Ленобласть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал в Ленобласть, где на базе учебной части при вузе Минобороны происходит подготовка северян, призванных в рамках частичной мобилизации.

- После торжественного мероприятия осмотрю условия, в которых живут здесь мурманчане, и буду разбираться со всеми их вопросами, - сообщил Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: ранее губернатор вместе с командующим Северным флотом проверили подготовку мобилизованных в Печенгском округе.

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