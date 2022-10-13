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Общество13 октября 2022 8:45

В Мурманске осудили самопровозглашенных владельцев парковки

Северяне продолжают утверждать, что имеют право на общую землю
Есения ДОБРОНРАВОВА
Мурманчане на улице Невского не поделили место для парковки.

Мурманчане на улице Невского не поделили место для парковки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске продолжаются парковочные войны. Северяне продолжают получать записки от тех, кто не оформил землю в собственность, но утверждает, что это его место для парковки. О еще одном таком случае сообщил житель дома №89 на улице Александра Невского.

- Уважаемый сосед или соседка, не надо на моей машине оставлять записки по поводу парковочного места. Я паркуюсь на этом месте три года, и мне глубоко наплевать, поставили вы камеру или нет. Вы как купите это место, обязательно скажи об этом. Вас вообще не смущает, что я каждый день паркую машину на это место. Можно не анонимно. Тогда хоть в записке указали из какой квартиры, а не как крыска, - написал северянин в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Напомним: в Мурманске появится зона, свободная от парковки. Об этом сообщили в мэрии города.

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