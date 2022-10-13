В Мурманске осудили самопровозглашенных владельцев парковки

Мурманчане на улице Невского не поделили место для парковки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске продолжаются парковочные войны. Северяне продолжают получать записки от тех, кто не оформил землю в собственность, но утверждает, что это его место для парковки. О еще одном таком случае сообщил житель дома №89 на улице Александра Невского.

- Уважаемый сосед или соседка, не надо на моей машине оставлять записки по поводу парковочного места. Я паркуюсь на этом месте три года, и мне глубоко наплевать, поставили вы камеру или нет. Вы как купите это место, обязательно скажи об этом. Вас вообще не смущает, что я каждый день паркую машину на это место. Можно не анонимно. Тогда хоть в записке указали из какой квартиры, а не как крыска, - написал северянин в группе "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Напомним: в Мурманске появится зона, свободная от парковки. Об этом сообщили в мэрии города.

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