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Общество13 октября 2022 8:58

В ноябрьские праздники из Мурманска в Москву будет ходить дополнительный поезд

Пиковой датой выезда станет 3 ноября
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Дополнительные поезда назначены из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Мурманск, Архангельск.

Дополнительные поезда назначены из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Мурманск, Архангельск.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Мурманска в Москву и обратно будет курсировать дополнительный поезд во время празднования Дня народного единства. Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся в этом году с 4 по 6 ноября.

- Дополнительные поезда назначены из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Мурманск, Архангельск, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград, Пензу, Киров, Белгород, Екатеринбург и другие города, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Пиковой датой выезда станет 3 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 6 ноября.

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