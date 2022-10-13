В ноябрьские праздники из Мурманска в Москву будет ходить дополнительный поезд

Дополнительные поезда назначены из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Мурманск, Архангельск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Мурманска в Москву и обратно будет курсировать дополнительный поезд во время празднования Дня народного единства. Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся в этом году с 4 по 6 ноября.

- Дополнительные поезда назначены из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Мурманск, Архангельск, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград, Пензу, Киров, Белгород, Екатеринбург и другие города, - сообщили в пресс-службе РЖД.

Пиковой датой выезда станет 3 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 6 ноября.

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