Жительница Мурманска забила мужа-инвалида до смерти на Рождество

Убитый мужчина передвигался только на инвалидной коляске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор 63-летней северянке, которая убила-мужа инвалида.

Несколько лет назад мужчина получил травму ног и передвигался на инвалидной коляске, из дома он не выходил. 7 января супруги выпивали и поссорились. Женщина жестоко избила беспомощного мужа, удары пришлись, в том числе, по голове. Мужчина умер на месте.

- В судебном заседании подсудимая вину по предъявленному обвинению не признала, показала, что муж упал с инвалидной коляски. Она хотела помочь подняться, но мужчина ее прогнал. Северянка сказала, что она вышла из комнаты, а когда вернулась, обнаружила, что мужчина не подает признаков жизни. Заявила о том, что и накануне муж падал с инвалидной коляски, разбил лицо. Телесные повреждения она супругу не наносила, - рассказали в Ленинском районном суде.

При этом женщине не удалось доказать свою невиновность. Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима и году ограничения свободы. 7

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