21-летний мурманчанин получил предупреждение от ФСБ из-за перевода денег на Украину

Молодой человек переводил деньги на подконтрольный ВСУ счет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21-летний житель Мурманска переводил деньги на украинский банковский счет, который, как оказалась, был подконтролен вооруженным силам Украины. Этот факт обнаружили в УФСБ. Силовикам молодой человек пояснил, что не хотел спонсировать "враждебное иностранное государство".

В отношении молодого человека могли возбудить уголовное дело о государственной измене, но пока он отделался предупреждением от УФСБ.

- Ввиду осуществления переводов посредством цифровых технологий, переведенные денежные средства, в том числе на благотворительность, могут использоваться организаторами интернет-групп для финансирования иностранного государства, международной либо иностранной организации или их представителей в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, - отметили в УФСБ по Мурманской области.

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