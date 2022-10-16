Жительница Мурманска сфотографировала красивое природное явление в небе

Красивое облако особенно эффектно смотрелось на закатном небе. Фото: Анна Шейко

Осеннее небо дарит жителям нашего региона красивые картины. Так, северянка Анна Шейко поймала в кадр лентикулярное облако на розовом закатном небосклоне.

- Кадры были сделаны на дороге от Апатитов до поворота на Ленинградку. Возвращались из поездки по Хибинам, и вот такой красивый бонус подарила нам природа, - рассказала Анна "КП"-Мурманск".

Лентикулярные облака можно увидеть не так часто. Фото: Анна Шейко

По ее словам, такую красоту сама она видела впервые.

Напомним: недавно жители Мурманской области могли наблюдать мощное северное сияние, а полет ракеты приняли за НЛО.

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