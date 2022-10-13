Рядом с Туломой из-за зайца чуть не случилась авария

Из-за зайца чуть не случилась авария. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Под Туломой на днях едва не случилась авария из-за ушастого "пешехода".

- Заяц внезапно выбежал на дорогу перед движущимся автомобилем. Водитель был внимателен и избежал наезда на животное, - сообщает паблик "Город Кола ДТП - ЧП©" (18+).

Напомним: за сбитого на федеральной трассе "Кола" лося водитель заплатит 80 тысяч рублей. ДТП произошло в Мурманской области.

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