Рядом с Туломой из-за зайца чуть не случилась авария

Из-за зайца чуть не случилась авария.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Под Туломой на днях едва не случилась авария из-за ушастого "пешехода".
- Заяц внезапно выбежал на дорогу перед движущимся автомобилем. Водитель был внимателен и избежал наезда на животное, - сообщает паблик "Город Кола ДТП - ЧП©" (18+).
Напомним: за сбитого на федеральной трассе "Кола" лося водитель заплатит 80 тысяч рублей. ДТП произошло в Мурманской области.
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