В Мурманске четвертый день ищут 55-летнюю женщину

Северянка пропала 10 октября. Фото: vk.com/severspas51

В Мурманске объявлен новый поиск пропавшего человека. 55-летняя Елена Бакулева ушла из дома на улице Александрова 10 октября. С тех пор не известно, где она находится.

Всех, кто может помочь с поисками, просят обратиться в полицию 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд "СеверСпас" +7 (953) 757-57-48, +7 (902) 133-54-50.

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