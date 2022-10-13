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Политика13 октября 2022 6:52

Андрей Чибис о двух погибших во время СВО рядовых: "Наши ребята, наши защитники от нацизма, от его жестоких, бесчеловечных последствий"

Двое рядовых из Мурманской области погибли во время спецоперации на Украине
Есения ДОБРОНРАВОВА
Двое рядовых не вернулись из боя. Фото: vk.com/chibis.andrey

Двое рядовых не вернулись из боя. Фото: vk.com/chibis.andrey

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще двух военнослужащих-участников спецоперации на Украине. Из боя не вернулись двое рядовых - Сергей Анфимов и Виталий Огарков.

- Наши ребята, наши бойцы, наши честные и бесстрашные, наши защитники от нацизма, от его жестоких, бесчеловечных последствий. Вы до конца остались верны долгу, не отступив перед лицом опасности. В эти дни Север прощается с вами, но ваш подвиг не будет забыт. Выражаю соболезнования родным и близким бойцов, - написал Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним: заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин передал ордена Мужества семьям военнослужащих арктической мотострелковой бригады, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.

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