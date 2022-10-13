Андрей Чибис о двух погибших во время СВО рядовых: "Наши ребята, наши защитники от нацизма, от его жестоких, бесчеловечных последствий"

Двое рядовых не вернулись из боя. Фото: vk.com/chibis.andrey

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели еще двух военнослужащих-участников спецоперации на Украине. Из боя не вернулись двое рядовых - Сергей Анфимов и Виталий Огарков.

- Наши ребята, наши бойцы, наши честные и бесстрашные, наши защитники от нацизма, от его жестоких, бесчеловечных последствий. Вы до конца остались верны долгу, не отступив перед лицом опасности. В эти дни Север прощается с вами, но ваш подвиг не будет забыт. Выражаю соболезнования родным и близким бойцов, - написал Андрей Чибис на своей странице в "ВКонтакте".

Напомним: заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин передал ордена Мужества семьям военнослужащих арктической мотострелковой бригады, которые погибли в ходе спецоперации на Украине.

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