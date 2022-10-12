В Мурманской области 13 октября ожидается небольшой дождь

13 октября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области сохраняется теплая для октябрьских дней погода. Сильных дождей не ожидается.
Как сообщает мурманский гидрометцентр, 13 октября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем +3+8 градусов.
Напомним: в Мурманской области девушка спасла застрявшую в заброшенном доме сову.
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