В Мурманской области 13 октября ожидается небольшой дождь

13 октября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области сохраняется теплая для октябрьских дней погода. Сильных дождей не ожидается.

Как сообщает мурманский гидрометцентр, 13 октября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем +3+8 градусов.

Напомним: в Мурманской области девушка спасла застрявшую в заброшенном доме сову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru