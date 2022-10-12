В Мурманске над проспектом Ленина на растяжках загорелись огни северного сияния

Яркие сполохи северного сияния появились на растяжках. Фото: vk.com/mingrad_mo

В Мурманске на светодинамических растяжках над проспектом Ленина поменялось изображение. Теперь там можно увидеть один из главных символов Заполярья - яркие сполохи северного сияния.

- Сегодняшний рисунок не повторяет прошлогодний. Дизайнеры создали абсолютно новый эскиз, который будет радовать мурманчан и гостей города, создавать атмосферу уюта в историческом центре столицы Арктики, - сообщили в минграде региона.

Напомним: на площади Пять Углов в Мурманске проходит уличная фотовыставка "Мир в лицах".

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