В Мурманске банк привлекли к ответственности за рекламу по телефону

В действиях банка признали факт нарушения статьи 18 Федерального закона N 38-ФЗ "О рекламе". Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске привлекли к административной ответственности АО «Банк Русский Стандарт» за непрошенный звонок местному жителю. Мужчине поведали о подготовке нового предложения с льготной процентной ставкой и выгодным платежом.

Как сообщили в УФАС по Мурманской области, мужчина не давал предварительного согласия на получение рекламы по телефону, что не оспаривалось банком.

- Представители банка пояснили антимонопольному органу, что северянину позвонили по ошибке из-за некорректного набора номера. Банк не собирался звонить абоненту, который не является его клиентом. Мурманское УФАС России установило, что аналогичная реклама также распространялась на территории Забайкальского края, Астраханской и Тамбовской областей, - сообщили в ведомстве.

В действиях банка признали факт нарушения статьи 18 Федерального закона N 38-ФЗ "О рекламе". В отношении виновного лица возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

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