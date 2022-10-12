Детей мобилизованных жителей Мурманской области планируют обеспечить бесплатным питанием

Законопроект рассмотрят 14 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Андрей Чибис внес на рассмотрение в Мурманскую областную Думу законопроект о бесплатном питании для детей из семей северян, призванных в рамках частичной мобилизации.

- Согласно проекту, двухразовое горячее питание будет предоставляться обучающимся по очной форме в государственных и муниципальных колледжах и школах, - сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Планируется, что законопроект рассмотрят 14 октября.

Напомним: Андрей Чибис навестил отправленных на подготовку в Печенгской округ мобилизованных северян.

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