Детей мобилизованных жителей Мурманской области планируют обеспечить бесплатным питанием

Законопроект рассмотрят 14 октября.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Андрей Чибис внес на рассмотрение в Мурманскую областную Думу законопроект о бесплатном питании для детей из семей северян, призванных в рамках частичной мобилизации.
- Согласно проекту, двухразовое горячее питание будет предоставляться обучающимся по очной форме в государственных и муниципальных колледжах и школах, - сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Планируется, что законопроект рассмотрят 14 октября.
Напомним: Андрей Чибис навестил отправленных на подготовку в Печенгской округ мобилизованных северян.
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