14 октября по Мурманску будет ездить троллейбус с экскурсоводом

Красный "культурный" троллейбус выйдет на маршрут №4. Фото: "Электротранспорт"

14 октября жители и гости Мурманска смогут проехать на особенном троллейбусе. Электротранспорт с экскурсоводом на борту выйдет на маршрут № 4 в 18.00.

-Троллейбус будет двигаться по своему обычному маршруту, останавливаясь на всех остановках, с обычным потоком пассажиров. Предварительная запись не требуется. Пассажиры маршрута № 4 узнают интересные факты о достопримечательностях города, познакомятся с жизнью и творчеством художников Кольского Заполярья, - сообщили организаторы акции.

Стоимость проезда будет обычная – 35 рублей.

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