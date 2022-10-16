Абрам-мыс и Дровяное избавятся от проблемы плохой воды в 2023 году

В Дровяном и Абрам-мысе улучшится качество водопроводной воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждую весну жители западного берега Кольского залива вынуждены переходить на бутилированную воду, так как паводок подмешивает к водопроводной воде грязь. Однако выход из сложившейся ситуации есть.

- Мурманскводоканал ведет переключение систем водоснабжения на западном берегу к централизованной системе. В Дровяном и Абрам-мысе – а это 2200 жителей - завершат работы к 2023 году. И не придется отключать водоснабжение каждую весну, когда изменяются органолептические показатели реки, из которой идет водозабор, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: с началом отопительного сезона-2022/2023 в некоторых домах Мурманска испортилось качество водопроводной воды.

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